Was diese Woche wichtig war: USA-China: Phase I-Abkommen unterzeichnet

Deal in trockenen Tüchern

Die USA und China haben am Mittwochabend das lange erwartete Phase I – Handelsabkommen unterzeichnet. Kurz zusammengefasst wird China nun 2020 und 2021 die Einfuhren aus den USA um rund 200 Milliarden US-Dollar erhöhen. Es geht hierbei um Güter und Dienstleistungen aus den Sektoren Agrar, Industrie und Energie. Im Gegenzug verzichten die USA auf die Erhebung weiterer Zölle auf Importe im Umfang von 156 Milliarden US-Dollar. Von Bedeutung sind zudem die Vereinbarungen zum Schutze geistigen Eigentums und die chinesischen Zugeständnisse im Bereich der Finanzdienstleistungen. Letztere gewähren in Zukunft US-amerikanischen Banken und Versicherungsunternehmen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt. Die USA hatten schon zu Beginn der Woche im Vorfeld der Unterzeichnung gegenüber den Chinesen „gutes Wetter“ gemacht und China von der sogenannten Monitoring-List für mögliche Währungsmanipulatoren gestrichen. Im Gegenzug wurde die Schweiz dort neu aufgenommen!. Nun dürfte vorerst einmal Waffenruhe zwischen den beiden Kontrahenten eingekehrt sein. Die US-Wirtschaft darf sich über wirtschaftliche Unterstützung freuen. Ob das Abkommen dem Gedanken eines freien Welthandels entspricht, bleibt dahingestellt. Die EU wird Meldungen zufolge prüfen, ob das Abkommen mit den Regeln der Welthandelsorganisation konform ist. Die Fortsetzung der Verhandlungen, über 90 Prozent der verhängten US-Zölle bleiben auch nach der Vertragsunterzeichnung bestehen, dürfte sich weitaus schwieriger gestalten. Vor dem Ende des US-Wahlkampfes dürfte den bislang getroffenen Aussagen von Präsident Trump zufolge nicht mit einer Aufnahme erneuter Verhandlungen zu rechnen sein.



Marktseitig reagierten vor allem die US-Aktienbörsen positiv. An den Staatsanleihemärkten waren die Renditebewegungen hingegen sehr gering.



Konjunktur: China-Daten ordentlich, US-Philadelphia Fed-Index steigt stark an



Die in der Berichtswoche publizierten chinesischen Handelsdaten waren soweit ordentlich. Das Kreditwachstum in China lag zuletzt über den Erwartungen, während das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal mit 6,1 Prozent (6,6 Prozent im Vorjahr) kaum überraschte.



Der US-Einzelhandel im Dezember lag im Plus (0,3 Prozent). Unerwartet stark stieg am Donnerstag der Philadelphia Fed-Index an. Mit 17 Punkten wurden die Umfragewerte (3,8 Punkte/Bloomberg) überraschend deutlich übertroffen. Die US-Aktienmärkte reagierten darauf mit Zugewinnen. In Deutschland ist 2019 das Bruttoinlandsprodukt mit 0,6 Prozent zwar noch gewachsen, hat aber deutlich an Schwung verloren. Vor allem hat die Lage in der Automobilindustrie zum Rückgang beigetragen.