Mit einer neuen Multi Memory Express-Anleihe können Anleger in maximal fünf Jahren bei einem bis zu 35-propzentigen Kursrückgang der BASF- und der Henkel-Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,50 Prozent erwirtschaften.

7,50% Zinsen, 35% Sicherheit

Die Schlusskurse der BASF- und der Henkel-Aktie vom 29.1.20 werden als Ausübungspreise und Rückzahlungs-Barrieren für die vorzeitige Rückzahlung fixiert. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden die Kupon-Barriere und die finale Rückzahlungs-Barriere liegen. Befinden sich die Kurse der Aktien an einem der im Jahresabstand angebrachten Bewertungstage (erstmals am 25.1.21) auf oder oberhalb der Rückzahlungs-Barriere, dann wird die Anleihe inklusive einer Zinszahlung von 7,50 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert eine Aktie an einem der Bewertungstage zwischen der Kupon-Barriere und dem Ausübungspreis, dann wird nur die Zinszahlung fällig und die Laufzeit der Anleihe verlängert sich zumindest um ein weiteres Jahr. Falls eine Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Kupon-Barriere notiert, fällt die Zinszahlung vorerst einmal aus, wird aber nachgereicht, sobald beide Aktien an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Kupon-Barriere liegen.

Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag (23.1.25), dann wird sie mit dem Ausgabepreis und der oder den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn die zwei Aktien auf oder oberhalb der finalen Rückzahlungs-Barriere von 65 Prozent des Ausübungspreises notieren. Andernfalls wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechteren Wertentwicklung erfolgen. Die ERSTE Multi Memory Express-Anleihe Chemie 20-25, maximale Laufzeit bis 30.1.25, ISIN: AT0000A2CA33, kann derzeit ab einem Mindestveranlagungsvolumen von 3.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Memory Express-Anleihe ermöglicht in maximal fünf Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der beiden deutschen Chemieriesen BASF und Henkel die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 7,50 Prozent.