Amgen - am Weg zum neuen Allzeithoch!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: AMGN ISIN: US0311621009

Rückblick: Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte. Das Unternehmen befindet sich im Aufwärtstrend. Kurze Konsolidierungsphasen boten sich in der Vergangenheit als Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Biotech-Konzerns an. Gerade sahen wir einen Pullback zurück zum EMA 20.