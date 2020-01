Interessante ETFs für das Jahr 2020

Es fließt weiterhin Geld in börsengehandelte Fonds (ETFs), und es ist leicht zu erkennen, warum. ETFs bieten einen bequemen und kostengünstigen Zugang zu einer Vielzahl von Anlagen, und da sie an der Börse gehandelt werden, sind sie so einfach zu kaufen und zu verkaufen wie Aktien.

Militärfonds

Da die US-Militärkräfte im Nahen Osten aufgrund der erhöhten Spannungen mit dem Iran in höchster Alarmbereitschaft sind, ist es verständlich, wenn du hier nicht in erster Linie an Investitionen denkst. Wenn du jedoch nach einem Weg suchst, dein Portfolio vor dem Risiko eines militärischen Konflikts und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen zu schützen, dann besteht die Möglichkeit, in aktienorientierte ETFs im Verteidigungssektor zu investieren, die in Zeiten der Turbulenzen im Nahen Osten in der Regel eine gute Performance aufweisen.

Der SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (WKN:A1JYC4) bietet den Anlegern Zugang zu einem gleichgewichteten Index aus ca. 30 Aktien der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie. Zu den Beteiligungen gehören die Titanen der Verteidigungsindustrie wie Northrop Grumman, Lockheed Martin und Raytheon, jedoch auch kleinere und schneller wachsende Verteidigungsunternehmen wie Kratos Defense & Security Solutions und AeroVironment.

Wichtig ist, dass der SPDR S&P Aerospace & Defense ETF nicht übermäßig stark von den größten Verteidigungsunternehmen abhängig ist. Im Gegensatz dazu verwendet der konkurrierende Verteidigungs-ETF iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (WKN:A0MMQY) einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Ansatz und hat eine mehr als 20-prozentige Gewichtung in Boeing (WKN:850471), dem Luft- und Raumfahrtgiganten, der nach mehreren tödlichen Unfällen, die ihn zur Erdung seiner 737 MAX-Flugzeuge zwangen, mächtig Probleme hatte. Die Krise hat bei Boeing zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt, und die Aktie hat seit Anfang 2019 ein Viertel ihres Wertes verloren.