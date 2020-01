Super Bowl schlägt bei Konzernen hohe Wellen

Wir raten bei Yum! Brands also unverändert zum Halten. Stopp: 91,20 Dollar.

Mit Pepsi sponsert zudem ein führender Softdrink-Hersteller die Großveranstaltung. Während die Getränke- und Chips-Angebote im Stadion für Einnahmen sorgen, finanziert der Konzern die große Halbzeitshow und kauft selbst einen Werbespot. Vom Q1 bis zum Q3 verbuchte das Unternehmen ein gutes organisches Umsatzplus von 5% und will im Gesamtjahr (per 30.11.) die Marke von 4% übertreffen. Verstärkte Investitionen u. a. in zukünftiges Wachstum und die Integration des Zukaufs Sodastream verhindern jedoch vorerst höhere Gewinne. Schon in diesem Jahr sollen die Maßnahmen jedoch zu Ergebnisverbesserungen führen, weshalb die Aktie (139,61 Dollar; US7134481081) am Allzeithoch kratzt und mit einem KGV von 23 noch nicht zu teuer ist. Anteilseignern winkt zudem eine attraktive Dividendenrendite von 2,7%.

Pepsi steht deshalb weiterhin auf unserer Kaufliste. Der Stopp steigt von 89,50 auf 111,00 Dollar.

Für das deutsche Fernsehen besitzt ProSiebenSat.1 die Senderechte. Bei guten Einschaltquoten von rd. 5 bis 8% scheint es eine Win-Win-Situation zwischen der US-amerikanischen Profiliga NFL und dem Medienkonzern zu sein. Denn die Parteien haben ihren Vertrag Ende August für mehrere Jahre verlängert. Operativ kämpft die Fernsehgruppe allerdings mit sinkenden Werbeeinahmen. Kräftige Investitionen in Serien und Shows sowie die Streaming-Plattform Joyn könnten die Wende bringen, verursachen jedoch hohe Kosten, so dass das ber. EBITDA im Q3 um 25% auf 131 Mio. Euro sank. Das schmeckte Investoren nicht und wir wurden im Juli bei der MDAX-Aktie (13,07 Euro; DE000PSM7770) ausgestoppt.

PB-Leser warten bei ProSiebenSat.1 vorerst ab.

