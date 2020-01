Varta, Wirecard, Tesla – Psychologiewebinar

Was kann man dieser Tage im DAX erwarten? Am Montag offenbar wenig ohne die US-Unterstützung. Grund genug, sich mal umzuschauen, was bei Anlagepapieren so drin ist aktuell. Beispiel DAX – das Bonus PX6MR6 ist für uns eine schöne Beimischung im Depot mit gut 8% Rendite ohne Aufgeld, kann man sich ansehen. Wir sehen uns Montag Abend im Webinar aber mal an, wie wichtig und gewinnbringend die Psychologie und gute Tools sowie Sentimentdaten bei Tesla, WDI oder Varta sind. Freut Euch drauf, das wird eine schöne Stunde ab 19 Uhr und im Abobereich liegt der passende kostenfreie Link bereit zum anmelden. Stichwort WDI – Markus Braun hat wieder getwittert und den Run über die 130 spielt Ihr mit dem Turbo MC5UU0. Dazu erreichen uns in den letzten Tagen immer wieder neue Anfragen nach frischen Short-Papieren auf Palladium. Dazu gilt – dies ist und bleibt der Zock schlechthin, der allerdings auch weiter schiefgehen kann. Wer mutig ist - GB2GY6 lautet das Papier.