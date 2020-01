Zuletzt etwas nachlassende Dynamik am Aktienmarkt - Den internationalen Aktienmärkten fehlt in den letzten Tagen die Orientierung.

17. Januar 2020 - Den internationalen Aktienmärkten fehlt in den letzten Tagen die Orientierung. Gemessen an den Schlusskursen der Vorwoche zeigen die Leitindizes überwiegend nur geringe Abweichungen. Die etwas besseren Zahlen (jeweils Reuters) des europäischen verarbeitenden Gewerbes (November: 0,2% ggü. Vm.) und die überraschend starken chinesischen Exporte (Dezember: 7,6% ggü. Vj.) hinterließen keine nachhaltigen Spuren. Auch die in den letzten Wochen immer wieder kursstimulierend wirkende Hoffnung auf einen baldigen Abschluss eines Handelsvertrags zwischen China und den Vereinigten Staaten verlor mit dem Näherrücken des Unterzeichnungstermins an Zugkraft. Heute Morgen meldete China noch die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts für das 4. Quartal 2019 in Höhe von 6,0% (ggü. Vj.).

China und USA unterzeichnen „Phase Eins“-Handelsabkommen

Nach monatelangen Verhandlungen unterzeichneten China und die USA am Mittwoch den ersten Teil eines angestrebten umfassenden Handelsabkommens. China verpflichtete sich dabei u.a. innerhalb von zwei Jahren zusätzliche US-Güter und -Dienstleistungen im Gegenwert von 200 Mrd. US-Dollar zu kaufen, auf den bislang ausländische Investitionen oft begleitenden erzwungenen Technologietransfer zu verzichten, geistiges Eigentum wie Patente und Handelsmarken wirksamer zu schützen und den US-Finanzunternehmen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt zu verschaffen. Als Gegenleistung verzichten die Vereinigten Staaten auf die ursprünglich für den 15. Dezember 2019 angekündigten Strafzölle auf chinesische Güter (ca. 160 Mrd. US-$) und halbieren den am 01. September 2019 auf Importe in Höhe von 120 Mrd. US-$ erhobenen Satz auf 7,5%. Die schon vor September für chinesische Produktgruppen (ca. 250 Mrd. US-$) eingeführten Abgaben von 25% bleiben allerdings erhalten; deren Abschaffung/Senkung könnte Bestandteil eines angestrebten „Phase Zwei“-Abkommens sein, über das allerdings erst nach den US-Präsidentschaftswahlen (November 2020) verhandelt werden soll. De facto sinkt damit der von den USA auf chinesische Güter erhobene durchschnittliche Zollsatz letztlich nur um 1,7 Prozentpunkte auf 19,3% (Berechnung Peterson Institute), aus unserer Sicht kein großartiger Durchbruch. Zudem bleibt anzumerken, dass die US-Regierung auch Konzessionen von der EU (u.a. französische Digitalsteuer, Airbus-Subventionen, Zugang zum Agrarmarkt) fordert; das Thema internationaler Handelsstreit bleibt damit weiter auf dem Tisch.