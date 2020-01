Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter: Thomas Portig empfiehlt den Fidelity Global Dividend

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Milliardenfonds Fidelity Global Dividend setzt auf Unternehmensriesen mit stabilen Ausschüttungen. Thomas Portig, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Sand und Schott, stellt ihn hier vor.Thomas PortigVom Start weg (Auflegung im Jahr 2012) verantwortet Daniel Roberts den auf über 6 Milliarden Euro angewachsenen Aktien­fonds Fidelity Global Dividend. Sein Fokus liegt auf Aktien mit einer soliden Dividenden­rendite, die durch steigende Unternehmens­erlöse abgesichert ist.Roberts ist es wichtig, dass die Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und die Unternehmen über eine Si­cherheitsmarge verfügen. Das Ergebnis ist ein konservatives Portfolio von aktuell 47 Aktien, das gemäß der Morningstar Stilbox den Schwerpunkt in Substanzwerten mit großer Börsenkapitalisie­rung hat.Bedingt durch sein Bottom­-up-­Prinzip ignoriert Roberts den Vergleichsindex MSCI AC World. Die meisten global anlegenden Ak­tienfonds gewichten die USA analog zum Index mit rund 56 Prozent. Roberts hingegen investiert nur 28 Prozent in den USA. Wir sind in der kostengünstigen Y­-Anteilsklasse (ISIN: LU1169812200) mit laufenden Kosten in Höhe von 1,04 Prozent investiert.• Gesellschaft: Fidelity • Fondsmanager: Daniel Roberts • ISIN: LU0731782404 • Auflegung: 31. Januar 2012 • Performance seit Auflegung: 137,6 Prozent • Volatilität (3 Jahre): 8,6 Prozent • Anlageklasse: Aktienfonds International