Columbia Threadneedle: Diese Gründe sprechen für japanische Aktien

Die Corporate-Governance-Reformen in Japan dürften „ein echter ,Game Changer‘ für langfristig orientierte Aktienanleger sein“, schreibt Daisuke Nomoto, Leiter japanische Aktien bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar. Durch die Nutzung von Liquiditätsüberschüssen für Aktienrückkäufe, Dividenden und Akquisitionen habe sich die Eigenkapitalrendite der japanischen Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren bereits auf rund 10 Prozent verdoppelt und entspreche damit dem europäischen Durchschnitt. „Wir sehen hier noch weiteres Aufwärtspotenzial und damit mehr Luft nach oben für die Aktienkurse.“

Der zweite Grund für Optimismus ist die japanische Wirtschaft. „Die höheren Exporte und Aufträge für Werkzeugmaschinen bestätigen, dass sich die Industrieproduktion in Japan – wie in Asien insgesamt und in Europa – erholt hat“, schreibt Nomoto. Bereits eine Stabilisierung hätte wohl positive Auswirkungen auf japanische Aktien, vor allem auf zyklische Werte. Eine positive Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte sich als zusätzlicher Katalysator erweisen.

Zudem sei das Bewertungsniveau „sehr attraktiv“. Nomoto: „Der japanische Aktienmarkt gehört zu den günstigsten der entwickelten Märkte – sowohl gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis als auch am Kurs-Gewinn-Verhältnis.“