Offener Ausgang der US-Wahl: US-Finanzmarkt am Scheideweg

In den vergangenen Jahren lagen die USA in der Weltwirtschaft und an den Kapitalmärkten vorn. 2020 könnte sich der Trend fortsetzen – oder aber drehen, wenn Investoren umfangreich Kapital in andere Regionen wie Schwellenländer verschieben, gibt Fidelity-Investmentexperte Andrew McCaffery zu bedenken.Andrew McCaffery, Global Chief Investment Officer, Alternatives and SolutionsUS-Firmen teilen den Optimismus der Verbraucher nichtIn den USA sind die Konsumenten trotz Rezession im Industriesektor weiter in Kauflaune. US-Unternehmen blicken hingegen weniger optimistisch in die Zukunft (Grafik 1). In jüngster Zeit haben sie in großem Stil Anleihen emittiert, um Aktien zurückzukaufen, während ihre Umsätze inflationsbereinigt kaum gewachsen sind. Nun schwindet, außer in...