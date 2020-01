Seit unserer letzten Empfehlung im vergangenen Mai (Prior Börse vom 22.5.2019) ist die Notiz um 25% geklettert von 9,20 Euro auf aktuell 11,50 Euro. Dabei spiegelt der Kursanstieg nur einen Teil der dynamischen fundamentalen Unternehmensentwicklung wider. Ende November konkretisierte FCR Immobilien die Jahresprognose. Danach sollte das Ergebnis (Ebitda) 2019 um 74% nach oben schießen, von 10 auf 18 Millionen. Für den Umsatz stellte Vorstand und Mehrheitsaktionär Falk Raudies (68%) einen Zuwachs von 24% auf 46 Millionen in Aussicht. Nach der neuesten Meldung ist die Planung schon wieder Makulatur. Am Donnerstag meldete FCR den erfolgreichen Verkauf des ehemaligen C&A-Gebäudes in Duisburg. Der Deal war in den Planungen noch nicht enthalten, der Rohgewinn aus dieser Transaktion beläuft sich auf mehr als 12 Millionen. Mit dem Objekt in Duisburg haben die Münchener 2019 insgesamt sieben Objekte versilbert. FCR hat sich auf Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisiert, die vorzugsweise aus Sondersituationen stammen – einhergehend mit hohem Leerstand, kurzen Vertragslaufzeiten etc.. Nach durchschnittlich rund drei Jahren werden die optimierten Objekte – idealerweise gewinnbringend – veräußert. FCR konzentriert sich auf renditestarke Sekundärstandorte. Das Geschäftsmodell findet Anklang. Raudies gelang es, im vergangenen Jahr eine Mittelstandsanleihe – Kupon 5,25% bei fünf Jahren Laufzeit – unterzubringen. Das Volumen 30 Millionen. Ohne die Hilfe von Banken! Der Bond notiert mit aktuell 101%. Raudies dreht ein immer größeres Rad. Bis Ende 2020 möchte der Unternehmenslenker den Wert des Immobilienbestands von derzeit 300 auf 500 Millionen ausbauen. Aktuell besteht das Portfolio aus mehr als 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf etwa 20 Millionen. FCR möchte sich auch als Dividendentitel etablieren. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen zwischen 30 und 40 Cent ausgeschüttet werden. Aktueller Börsenwert gut 100 Millionen. Das entspricht etwa dem inneren Wert (Net Asset Value). Fazit: Das hohe Wachstumstempo verleiht der Aktie Phantasie. Kursziel 15 Euro.