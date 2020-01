DIC Asset will für das Jahr 2019 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie zahlen nach 0,48 Euro zuvor. Aktionäre können diese wahlweise in bar oder Aktien des Unternehmens beziehen. Man habe im vergangenen Jahr alle Ziele erreicht oder übertroffen, bestätigt das Immobilien-Unternehmen am Montag eine Nachricht aus der vergangenen Woche. Bei den Funds from Operations hat die Gesellschaft einen 40-prozentigen Anstieg auf rund 95 ...