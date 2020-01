PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Den europäischen Börsen hat am Montag nach ihrer jüngsten Rally Antrieb gefehlt. Auf dem höchsten Niveau seit fünf Jahren gab der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,22 Prozent auf 3799,70 Punkte nach. Er konnte sich so den im April 2015 erreichten 3836 Punkten nicht mehr weiter nähern. Darüber würde ein Hoch seit 2008 winken.

Bevor in der neuen Handelswoche neben der auf Touren kommenden US-Bilanzsaison auch diverse europäische Wirtschaftszahlen bei Investoren in den Fokus rücken, hatte die Agenda am Montag eher wenig zu bieten. Neue Kurstreiber sind im Tagesverlauf auch nicht aus den USA zu erwarten, da der Handel an der Wall Street wegen des "Martin Luther King Day" pausiert. Damit fehlten dem hiesigen Markt auch die Handelsimpulse der US-Investoren.