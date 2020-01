Daimler weitet Verluste zu Wochenbeginn aus

Die deutsche Automobilwirtschaft steckt klar im Umbruch. Dies lässt sich nur zu gut am Kursverlauf der Autobauer ablesen. Weiterhin beherrscht bei Daimler ein seit 2015 intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen und drücke die Aktie von einst 96,07 Euro auf einem Tiefstand von gerade einmal 40,31 Euro bis zum Sommer 2019 abwärts. Zwar konnte das Papier zeitweise auf 53,50 Euro zulegen, dort endete im November aber das Kaufinteresse auch schon wieder. Seitdem tendiert Daimler wieder klar abwärts und steuert erneut den wichtigen Support aus Dezember 2018 und den Sommermonaten bei rund 45,00 Euro an. Doch der Kursverlauf seit Ende 2018 offenbart noch ein anderes Bild, es könnte durchaus zu einer komplexen Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation kommen. Dem Niveau um 45,00 Euro sollte daher größte Beachtung geschenkt werden.