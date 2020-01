Geld ist die logische Konsequenz von Mehrwert und Disziplin

Einblicke ins Network Marketing

Es klingt mittlerweile wie eine Phrase, die von unzähligen Motivations-Coaches bedient wurde, aber sie ist nach wie vor wahr: Erfolg stellt sich nur ein, wenn man hart arbeitet und seinen Kunden und Geschäftspartnern einen Mehrwert bietet. Eine der besten und effektivsten Formen, um aus einem Mehrwert und disziplinierter Arbeit finanziellen Erfolg zu generieren, ist das Network Marketing.

Bild: Chriz Nickel. Bildquelle: Chriz Nickel

Network Marketing: Ein Geben und Nehmen

Es gibt kein Business, in dem die Spielregeln so fair und transparent sind wie im Network Marketing – und wo beide Seiten profitieren. Dabei bietet das Network-Marketing-Unternehmen die „Infrastruktur“, zum Beispiel ein Infoprodukt sowie den Zugang zu professionell aufgebauten, profitablen Vertriebskanälen.

Als Vertriebspartner stellt man die Verbindung zum eigenen Netzwerk her oder hilft dabei mit, ein Netzwerk aufzubauen, in dem sich das Produkt verkaufen lässt. Wichtig ist dabei, dass das Produkt überzeugend sein muss. Schließlich nützt die beste Vertriebsstrategie nichts, wenn ein Produkt angeboten wird, mit dem niemand etwas anfangen kann.

Beim Network Marketing ist ein Geben und Nehmen also von Anfang an die Voraussetzung. Vertriebspartner, die hart arbeiten, um das Produkt im Netzwerk an den Mann zu bringen, werden auf Dauer erfolgreich sein. Wer nur wenig Zeit investiert, um das Produkt zu vertreiben, wird eben entsprechend wenig davon profitieren.

Niemand wird über Nacht reich

Genau hierin steckt einer der größten Trugschlüsse über das Network Marketing: Es ist kein ausgeklügeltes, undurchsichtiges System, das sich von alleine trägt. Nur harte Arbeit und Disziplin führen zum Erfolg und letztlich zur finanziellen Freiheit!

Wer sich auf YouTube die bunten Hochglanzvideos vieler (vermeintlich) erfolgreicher Network Marketer ansieht, wird häufig in die Irre geleitet. Dort posieren die Personen immer mit einem teuren Lamborghini, vor einer riesigen Villa oder auf einer Yacht. Schon mal daran gedacht, dass diese Luxusgüter ihnen gar nicht gehören? Ein derart luxuriöses Leben mit Network Marketing zu erzielen ist nicht unmöglich. Allerdings ist es bei weitem nicht so einfach, wie es uns einige Network Marketer glauben machen wollen. Der Erfolg kommt nicht über Nacht und bis der Porsche in der Einfahrt steht, wird viel Arbeit und sehr viel Zeit vergehen.