Zürich (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:Robert Moskow, Analyst von der Credit Suisse, hält an seinem "neutral"-Rating für die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiter fest. Das Kursziel sei von 115 USD auf 125 USD erhöht worden. [ mehr