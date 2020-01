Im Handel am Montag gehört die Qiagen Aktie zu den stärksten Titeln unter den Blue-Chips des Tech-Bereichs an der Frankfurter Börse. Aktuell notiert die Biotech-Aktie bei 32,29 Euro mit mehr als 4 Prozent im Plus, das Tageshoch wurde bisher sogar bei 32,90 Euro verzeichnet. Auslöser des Sprungs sind offenbar Spekulationen in den Medien, dass es erneut zu einem Übernahmeangebot für Qiagen kommen könnte. Konkret sind die ...