Prilly (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA baut Short-Position in Aktien der BOBST Group SA leicht aus:Die Leerverkäufer von Capital Fund Management SA haben ihr Short-Engagement in den Aktien der BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ein Stück weit aufgestockt. [ mehr