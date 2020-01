Am Wochenende wird bekannt, dass sich Datagroup mehrheitlich an der Diebold Nixdorf Portavis beteiligt. Allerdings gibt es bisher keine Informationen zum Kaufpreis. Zu den Kunden des Neuerwerbs zählen die Hamburger Sparkasse und die Sparkasse Bremen. Die beiden Banken halten künftig 32 Prozent an Diebold Nixdorf Portavis.Am 24. Januar wird es die Jahreszahlen von Datagroup geben. Die Analysten von Baader hoffen, dass es dann ...