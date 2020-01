Bei der Ballard Power Aktie könnte es in der nächsten Zeit unangenehm werden. Aktuell dominiert bei dem kanadischen Titel zwar die Aufwärtsbewegung deutlich. Doch diese hat in den letzten Tagen zu einer „Fahnenstange” geführt. Ein Vergleich zeigt, wie heftig es hier nach oben ging: Das Jahr 2019 hat der Aktienkurs von Ballard Power an der NASDAQ bei 7,18 Dollar beendet, am 10. Januar lautete der Schlusskurs auf 9,07 Dollar und ...