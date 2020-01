Private Haftpflichtversicherung: Warum diese Basisabsicherung wirklich jeder haben sollte

Privat Haftpflichtversicherung: Warum eigentlich?

Wer sich in Fachmedien über die wirklich wichtigen Versicherungen informiert, findet dabei in nahezu jeder Auflistung die private Haftpflichtversicherung. Zahlen des GDV bestätigen die Wichtigkeit, denn allein im Jahr 2018 wurden deutschlandweit ca. 7,8 Milliarden Euro an Beiträgen für private Haftpflichtpolicen gezahlt. Doch warum ist die Haftpflichtversicherung so wichtig und was sollte beim Abschluss einer Police beachtet werden?

Warum ist die Haftpflichtversicherung so wichtig?

Ganz grundsätzlich lässt sich die Wichtigkeit einer Versicherung anhand von zwei Kriterien messen:

Wie wahrscheinlich tritt ein Versicherungsfall ein? Wie hoch ist der potenzielle Schaden?

In Bezug auf die Haftpflichtversicherung sind die Antworten durchaus bemerkenswert. Da eine Haftpflichtpolice immer dann greift, wenn der Versicherte selbst anderen Personen Schäden zufügt, ist das abgesicherte Risiko breit gefächert. Im Alltag kann es immer vorkommen, dass durch ein Missgeschick etwas zu Bruch geht oder gar jemand verletzt wird.

Der potenzielle Schaden ist dabei sehr variabel. Geht alles glimpflich ab, belaufen sich die Schäden eventuell nur auf 100-200 Euro. In besonders schlimmen Fällen können gerade bei Personenschäden jedoch auch schnell vier- bis fünfstellige Summen dabei herauskommen. Genau dies macht die Haftpflichtversicherung so wichtig. Aufgrund der oft besonders hohen Schadenssummen ist die Haftpflicht im Kfz-Bereich beispielsweise sogar eine Pflichtversicherung.

Was ist bei der Anbieterwahl zu beachten?

Als erstes schauen Interessenten bei einer Versicherung immer auf die damit verbundenen Kosten. Dies ist bei der Privathaftpflicht jedoch bei weitem nicht der wichtigste Aspekt, denn die Kosten halten sich normalerweise in Grenzen. Viel wichtiger sind hier nämlich die Leistungen:

Die Deckungssumme

Die Deckungssumme zeigt die Leistungsbegrenzung pro Versicherungsfall auf. Da nie sicher ist, wie hoch eventuelle Regeressansprüche geschädigter Personen ausfallen können, ist hier eine Abdeckung in Millionenhöhe zu empfehlen. Glücklicherweise lassen sich auch schon sehr günstige Angebote mit Deckungssummen von 50 Millionen Euro finden.

Abwehr unberechtigter Ansprüche

Schon im eigenen Interesse agieren Haftpflichtversicherungen bei unberechtigten Ansprüchen auch als Rechtsschutz-Versicherungen und übernehmen die Kosten für juristische Maßnahmen zur Abwehr solcher Forderungen. Gute Policen sollten hier keinerlei Selbstbeteiligung fordern.

Forderungsausfalldeckung

Die Forderungsausfalldeckung ist immer dann wichtig, wenn der Versicherte selbst durch eine andere Person geschädigt wurde, die jedoch ihrerseits über keine Absicherung verfügt. Eine gute Police sollte diesen Bereich abdecken und die Mindestschadenshöhe nicht zu hoch ansetzen.

Gefälligkeitsschäden

Wer den Freunden beim Umzug hilft oder andere Gefälligkeiten leistet und dabei Schäden verursacht, ist gesetzlich im vergleich zu Angestellten von Unternehmen nicht gesetzlich abgesichert. Aus diesem Grund kann die Absicherung solcher Gefälligkeitsschäden eine wichtige Zusatzoption darstellen.

Mietsachschäden

Als Mieter kann es leider passieren, dass durch Missgeschicke Schäden an unbeweglichen Komponenten der Wohnung entstehen. In diesem Fall ist der Mieter dem Vermieter zu Schadenersatz verpflichtet. Eine gute Haftpflichtpolice deckt auch Mietsachschäden in unbegrenzter Höhe ab.

Darüber hinaus können auch die folgenden Leistungsbausteine interessant sein:

Abdeckung von Schäden durch deliktunfähige Kinder

Abdeckung von Schäden bei ehrenamtlicher Tätigkeit

Schäden durch einen Heizöltank

Schäden an geliehenen Sachen

Verlust fremder Schlüssel (beruflich und privat)

Versicherungsschutz im Ausland

Mit der richtigen Haftpflichtversicherung sicher durch den Alltag

Eine Haftpflichtpolice gehört heute zum absoluten Standard-Repertoire im Bereich der Versicherungen. Missgeschicke gehören zum Alltag und können mitunter teure Schäden verursachen. Eine gute Haftpflicht-Police sorgt dafür, dass in einem solchen Fall keine ruinösen Schadenersatzforderungen auf die Versicherten zukommen. Bei der Wahl der Police sollten die Leistungen genau unter die Lupe genommen werden. Nur so lässt sich am Ende ein passender Versicherungsschutz bauen.