In der letzten technischen Besprechung vom 02. Januar 2020: „Berkshire Hathaway: Bullen zeigen sich weiter fleißig“ wurde auf den vorausgegangenen Kursanstieg der Berkshire Hathaway-Aktie über die Jahreshochs aus 2018 von 224,07 US-Dollar hingewiesen, womit zeitgleich ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert worden ist. In der abgelaufenen Handelswoche legte das Papier noch einmal deutlich zu und stieg in den Bereich von 230,00 US-Dollar an. Bestehende Long-Positionen sollten nun mit einer möglichen Stopp-Anhebung enger abgesichert werden, aber frische Positionen können mit einem ausreichend großen Hebel ebenso noch aufgebaut werden.