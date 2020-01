Finanzmathematik: Effiziente Märkte und die Klassik

Können Märkte - so wie von Fama postuliert - wirklich effizient sein? Sind also Renditen unabhängig von ihrer Vergangenheit? Dr. Wilhelm Berghorn gibt Antworten, indem er die klassischen Säulen der Finanzmathematik analysiert.Wer sich tiefer mit der Frage der effizienten Märkte auseinandersetzen will, wird mit den klassischen Säulen der Finanzmathematik konfrontiert.