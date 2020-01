ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Börse hat den Montagshandel mit einem leichten Plus abgeschlossen. Der SMI konnte sich nach einem verhaltenen Start erneut zu Höchstständen aufschwingen. Im Nachmittagshandel ging es mit den Kursen dann jedoch wieder etwas hinab. In den USA wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Das Geschäft verlief laut Händlern entsprechend in ruhigen Bahnen. "Wie meistens, wenn in den USA ein Feiertag ist, herrscht bei uns Flaute", sagte ein Händler. Die Stimmung sei aber sehr gut und werde durch das jüngst unterzeichnete Teilhandelsabkommen der USA mit China weiterhin unterstützt.

Das Geschäft werde in den kommenden Tagen und Wochen jedoch mit Firmenberichten und Konjunkturzahlen belebt. Allein aus dem SMI/SLI legen am Dienstag mit UBS , Lonza und Logitech gleich drei Unternehmen Ergebnisse vor. Auch beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos, auf dem viele Firmenchefs und Politiker auftreten. Zudem könnten die Zinsentscheidungen in Japan am Dienstag und der Eurozone am Donnerstag die Kurse bewegen. "Für Impulse ist gesorgt", sagte ein Börsianer.