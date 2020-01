Die Weltwirtschaft scheint zu Jahresbeginn auf einem stabileren Fundament zu stehen. Anleger sollten sich jedoch vor Selbstgefälligkeit in Acht nehmen.

Es gibt einige Gründe, warum Anleger optimistisch in das Jahr 2020 blicken können. Die Weltwirtschaft stabilisiert sich, weil die Handelsgespräche zwischen den USA und China Fortschritte machen und sich die dunklen Wolken über der Politik in Grossbritannien allmählich verziehen.

Es gibt jedoch weiterhin Risiken. Sowohl die Handelsstreitigkeiten als auch der Brexit sind alles andere als endgültig geklärt, das Wirtschaftswachstum muss überzeugender zulegen und der Jahreswechsel geht häufig mit höherer Marktvolatilität und schwierigeren Liquiditätsbedingungen einher. Wir bleiben daher in Aktien neutral gewichtet, in Liquidität übergewichtet und in Anleihen untergewichtet.





