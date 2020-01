Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Großbritannien haben die Aussicht auf eine Zinssenkung geweckt, wenn die Bank of England Ende des Monats zusammentritt.

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Großbritannien haben die Aussicht auf eine Zinssenkung geweckt, wenn die Bank of England Ende des Monats zusammentritt. Laut aktuellem Bruttoinlandsprodukt ist die britische Wirtschaft im November um 0,3 % geschrumpft, und die Gesamtinflation fiel im Dezember auf den niedrigsten Stand seit über drei Jahren. Dies und die zurückhaltenen Äußerungen mehrerer Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) haben dazu geführt, dass die Märkte für die Sitzung am 30. Januar eine Zinssenkung von 0,75% auf 0,50% einpreisen. Sollte sich bis zum Monatsende keine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnen, gehen wir davon aus, dass die Zinsen in der Tat gesenkt werden.

Lesen Sie hier die komplette Ausgabe "The Weekly Brief - 20. Januar 2020" von J. P. Morgan Asset Management.





