Gazprom-Aktie auf Siemens’ Spuren? Nein, hier zukünftig nicht mehr!

Glaubst du nicht? Wirkt zugegebenermaßen auch etwas schwierig, alleine aufgrund der Ausrichtung auf Erdgas. Allerdings scheint der russische Konzern hier vor einem bemerkenswerten Schritt zu stehen:

Sauberere Wasserstoffverarbeitung

Wie mehrere Medien, unter anderem die Welt, in diesen Tagen berichten, scheint der russische Konzern an nachhaltigeren Lösungen zu tüfteln. Insbesondere in der Wasserstoffgewinnung aus Erdgas soll demnach in Tomsk an einem neuen Verfahren gearbeitet werden. Beziehungsweise an einer neueren Technologie, die zukünftig etwas sauberer ist.

Demnach könnte künftig die sogenannte Methan-Pyrolyse das bisherige Elektrolyseverfahren ersetzen, bei dem Erdgas durch Hitze in seine Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt werden soll. Das Verfahren würde demnach bloß einen Bruchteil der Energie des Elektrolyseverfahrens benötigen und sei entsprechend aufgrund dessen klimaneutraler. Zudem würde durch dieses Verfahren nicht das Treibgas CO 2 entstehen, das klimapolitisch in diesen Tagen so brisant ist.

Perspektivisch würde sich dadurch die Möglichkeit ergeben, beispielsweise den Erdgaslieferungen für den europäischen Markt mehr Wasserstoff beizumischen, um die Klimabilanz dieses Energieträgers weiter zu verbessern, so beispielsweise Die Welt im besagten Artikel. Durchaus ein bemerkenswertes Szenario für diesen fossilen Erdgaskonzern mit seinen sowieso bereits umstrittenen Pipelines, die früher oder später womöglich ebenfalls mal in den Fokus von Umweltaktivisten rücken könnten.

Die wichtigere Frage: Wird sich das auch wirtschaftlich lohnen?

Die spannendere Frage dürfte an dieser Stelle nun natürlich sein, ob sich ein solches Verfahren mittel- bis langfristig auch wirtschaftlich lohnen wird. Eine klimaneutralere Bilanz ist zwar grundsätzlich ein erstrebenswertes Ziel und kann reichlich Ärger ersparen. Allerdings dürften fossile Energiekonzerne immer in der Kritik stehen, alleine aufgrund ihres wenig nachhaltigen und ressourcenverbrauchenden Geschäftsmodells. Daher scheint die Frage nach dem Warum durchaus angebracht.