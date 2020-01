BP-Finanzchef Gilvary tritt ab - Eigengewächs rückt auf

LONDON (dpa-AFX) - Der BP -Finanzchef Brian Gilvary wird Mitte des Jahres von seinem Posten zurücktreten. Am ersten Juli werde sein Nachfolger Murray Auchincloss das Amt übernehmen, gab der Ölriese am Dienstag in London bekannt. Auchincloss ist bislang CFO der Upstream-Sparte, also der Ölförder-Geschäfte.

Gilvary ist seit 34 Jahren bei BP, mehr als acht Jahre davon als Finanzchef, teilte BP weiter mit. Er und Auchincloss würden bis Ende Juni zusammenarbeiten, um einen geordneten Übergang sicherzustellen./fba/mis