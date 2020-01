Aktienmarktrally in den USA legt erst einmal Pause ein

Wien (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat die Aktienmarktrally in den USA erst einmal eine Pause eingelegt, nachdem wegen des Martin Luther King-Feiertags die Börsen geschlossen blieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Handel an den europäischen Börsenplätzen sei aufgrund der fehlenden Impulse aus den USA relativ ereignislos verlaufen, wobei mit Ausnahme des deutschen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die meisten europäischen Indices leicht ins negative Terrain abgerutscht seien. [ mehr