Bankaktien, so auch die Aktie der Deutschen Bank, verloren gestern an Terrain. Für den Aktienkurs des DAX-Konzerns ging es auf Schlusskursbasis im XETRA-Handel der Frankfurter Börse um 2,16 Prozent auf 7,424 Euro nach unten. Damit schloss der Handel nicht weit über dem Tagestief. Charttechnisch waren die letzten Tage von einem Fehlausbruch am wichtigen Widerstandbereich bei 7,746 Euro geprägt. Gewinnmitnahmen haben die Deutsche ...