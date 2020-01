Es sieht am Dienstagmorgen vorbörslich für die Wirecard Aktie nicht allzu gut aus. Gestern schon kam der Aktienkurs des DAX-Konzerns nicht mehr entscheidend an den Widerstandsbereich zwischen 130,40/131,00 Euro und 131,55/131,85 Euro heran, der in den beiden Handelstagen zuvor im Fokus stand. Nach einem Tageshoch bei 130,55 Euro ging es knapp unter dieser Marke bei 129,60 Euro aus dem XETRA-Handel. Damit warten die Bullen weiterhin ...