Paris, 21. Januar 2020

Pressemitteilung

La Française wird von PFA für Portfolio von Seniorenwohnanlagen mandatiert

La Française hat ein Mandat mit PFA, einem führenden dänischen Pensionsfonds, für den Erwerb und die Verwaltung eines Portfolios von Seniorenwohnungen unterzeichnet. Der Auftrag startet mit einer ersten Kapitalbeteiligung von 100 Millionen Euro. Geografischer Schwerpunkt ist Frankreich.

PFA hat die Gelegenheit ergriffen, in eine Anlageklasse zu investieren, in der derzeit die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der verfügbare Bestand an Seniorenwohnungen in Frankreich reicht nur für einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 75 Jahren und älter - ein wachsender und zahlungsfähiger Bevölkerungsteil. Mit La Française hat PFA einen starken Partner an der Seite, um seine Strategie für Seniorenimmobilien umzusetzen. La Française verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Seniorenimmobilienmarkt und verwaltet bereits über 330 Millionen Euro an Vermögen. Dieses besteht aus einem separat gemanagten Depot sowie einem Mischfonds aus 18 Seniorenwohnanlagen.

Die Immobilien für das Seniorenwohnungsportfolio werden als Forward Purchases (VEFA) zunächst in ganz Frankreich erworben.

"Wir freuen uns, in eine strategische Anlageklasse zu investieren, die den Vorteil von Wohnimmobilien mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil und einer hohen gesellschaftlichen Wirkung bietet. Mit einem so erfahrenen Investor wie La Francaise an unserer Seite sind wir sicher, unseren langfristig ausgerichteten Immobilienansatz umsetzen zu können", sagt Michael Bruhn, Geschäftsführer von PFA.





"Die Partnerschaft mit PFA, einem wichtigen institutionellen Akteur, ermöglicht es La Française, ihre strategische Positionierung im Bereich der Seniorenwohnanlagen auszubauen. Dieser wachsende Sektor bedient nicht nur eine strukturelle gesellschaftliche Nachfrage, sondern stimmt auch mit dem nachhaltigen Investmentansatz der La-Française-Gruppe überein", erklärt Marc Bertrand, Vorsitzender von La Française Real Estate Managers.