flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes knickten am Dienstag bis zum jeweiligen Handelsschluss kräftiger ein. Der japanische Leitindex Nikkei225 ging an der TSE mit einem Minus von 0,91 Prozent bei 23.864,56 Punkten aus dem Handel. Da konnte auch die unverändert expansive Bank of Japan nichts daran ändern (am Morgen wurde der japanische Leitzins bei einem Minus von 0,10 Prozent belassen). Auch die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit höhere Abgaben auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.456,90 Punkten mit einer 92-Punkte-Abwärtskurslücke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag nach einem impulslosen Handelstag – bedingt durch den US-Feiertag „Martin Luther King Jr. Day“ via Xetra nur mit einem leichten Zugewinn von 0,17 Prozent bei 13.548,94 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 14. Januar 2020 bei 13.362,20 Punkten bis zum Hoch des 17. Januar 2020 bei 13.557,78 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.558 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.586/13.604/13.633/13.679 und 13.707 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen wären bei 13.437/13.408 und 13.362 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.334/13.316/13.288/13.242 und 13.212 Punkten zu ermitteln.





