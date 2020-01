Das 19. Jahrhundert hat vielleicht Europa gehört, das 20. den USA - Das 21. Jahrhundert könnte Asien für sich beanspruchen.

Dies dürfte dem Renminbi und anderen asiatischen Währungen helfen, 2020 und darüber hinaus an Stärke zu gewinnen, nachdem ein Grossteil des vergangenen Jahres erst einmal die Wunden geheilt werden mussten, die der Handelskrieg gerissen hatte.

An dieser Stelle sollten vor allem Anleger in asiatischen Lokalwährungsanleihen hellhörig werden, weil die Währungsaufwertung in den vergangenen zehn Jahren eine Hauptrenditequelle für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung war – in einer Grössenordnung von bis zu einem Viertel der Gesamtrendite der Anlageklasse.1

Geteiltes Schicksal

Egal, wohin die Anleger blicken, zwanzig Jahre nach der Währungskrise in Asien intensivieren die asiatischen Volkswirtschaften immer mehr ihre Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen untereinander.

McKinsey zufolge sind 60 Prozent der von asiatischen Volkswirtschaften gehandelten Waren intraregionaler Natur, ebenso wie 59 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen (FDI). Hinzu kommt, dass mehr als zwei Drittel der asiatischen Investitionen in Startups in Unternehmen mit Sitz in der Region fliessen.

Dies hat dazu beigetragen, den Status des Renminbi als asiatische Ankerwährung zu stärken.

Die asiatischen Schwellenländer wickeln Verträge immer häufiger in der chinesischen Währung ab und nutzen dafür RMB-Einlagen, die sie als Nettoexporteure nach China aufgebaut haben. Viele asiatische Volkswirtschaften überlegen auch, den Renminbi in den regionalen Pufferfonds für Fremdwährungsreserven aufzunehmen, der nach der Währungskrise 1997 gegründet wurde. Sollte das geschehen, würden die Länder noch weniger vom US-Dollar abhängig sein.

Unsere Berechnungen mithilfe eines Währungs-Regressionsmodells zeigen, dass 19% der Bewegungen bei asiatischen Währungen dieser Verlagerung zum Renminbi geschuldet sind – im Jahr 2006 waren es 0%.

Der koreanische Won sticht als empfindlichste Währung von allen hervor. Unsere Analysen zeigen, dass sich rund 40% seiner Bewegungen durch den Renminbi erklären lassen.2

Auch wenn der US-Dollar weiterhin dominierend ist, ist sein Einfluss auf die asiatischen Währungen von einem Rekordwert von 90% im Jahr 2008 auf 81% gesunken.