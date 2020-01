Kann die Allianz-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 230 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) befindet sich laut Analyse von www.godmode-trader.de seit dem Jahr 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die von teilweise massiven Rücksetzern unterbrochen wurde. Nachdem der Aktienkurs am 7.11.19 bei 225,90 Euro den höchsten Stand seit dem Mai 2002 verzeichnet hatte, gab er im Zuge einer Konsolidierung auf bis zu 212,20 Euro nach. Am 20.1.20 konnte die Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend bei 221,12 Euro überwinden. Kann sich die Aktie oberhalb des Abwärtstrends behaupten, dann besteht Steigerungspotenzial auf bis zu 233 Euro. Misslingt der Ausbruchsversuch, dann ist mit einem Kursrückgang auf bis zu 208 Euro zu rechnen.

Risikobereite Anleger, die der Allianz-Aktie, die derzeit mit 220,40 Euro wieder knapp unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends notiert, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum bei 233 Euro liegenden Kursziel zumindest einen Anstieg auf 230 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.