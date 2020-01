Das neue Jahr beginnt erfreulich für die Graphengesellschaft First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) : Wie das australische Unternehmen nämlich heute bekanntgab, hat man einen Liefervertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren mit Footwear Industries Pty Ltd abgeschlossen!

Bereits im August 2019 hatte First Graphene mitgeteilt, dass man PureGRAPH erfolgreich in thermoplastisches Polyurethan (TPU) einbringen konnte, wie es auch in den Produkten von Steel Blue zum Einsatz kommt. In der Vergangenheit stellte die Fähigkeit, Graphen erfolgreich in TPU-Vormischungen aufzulösen, eine hohe Hürde für die Graphenbranche dar. Dank umfassender Forschung konnte First Graphene aber eine Herstellungsmethode entwickeln, die dieses Problem überwinden konnte, so das Unternehmen.

Bestehende TPUs verfügen bereits über hohen Verschleiß- und Bruchwiderstand, doch hat die Beimischung von PureGRAPH die mechanischen Eigenschaften noch verbessert und gleichzeitig zusätzliche Vorteile beim Hitzetransfer und der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien erbracht. Gleichzeitig wurde die Durchlässigkeit reduziert.

Steel Blue will in Zukunft Arbeitsstiefel mit Graphenkomponenten auf den Markt bringen, darunter eine TPU-Sohle. Davon verspricht man sich neue Designlösungen und Verbesserungen im Herstellungsprozess sowie des Tragekomforts der Stiefel. Es wurden 2019 bereits umfangreiche Tests an Prototypen durchgeführt, wobei Verbesserung bei Verschleiß- und Bruchwiderstand gemessen wurden. Steel Blue führt noch Test unterschiedlicher Anwendungen und Prozesse durch und will, sollten diese positiv ausfallen, PureGRAPH in bestehenden und zukünftigen Stiefeln einsetzen.

Die Liefervereinbarung

Gemäß der heute bekanntgegebenen Liefervereinbarung wird Steel Blue das benötigte Graphen und jedwedes andere Graphitprodukt exklusiv von First Graphene beziehen. Dabei sind die Graphenprodukte von First Graphene zunächst ausschließlich zur Verwendung in Anwendungen zur Herstellung von Sicherheitsschuhwerk für die Märkte in Australien und Neuseeland gedacht.

Nach Ablauf der ursprünglichen Vertragsdauer wird diese Exklusivität für Steel Blue nur verfügbar sein, wenn das Unternehmen eine Mindestordermenge erreicht und aufrechterhält. Für das zweite Jahr der Liefervereinbarung liegt diese Mindestmenge bei zwei Tonnen PureGRAPH. Ausgehend von dem bislang verabredeten Bestellablauf, geht man davon aus, dass die Produktlieferungen an Steel Blue im ersten Jahr der Vereinbarung auf Jahresbasis eine Tonne erreichen, während die Verwendung in den Produkten und Produktreihen beginnt.

Steel Blue hat sich zudem das Recht gesichert, den ursprünglich auf 24 Monate begrenzten Lieferzeitraum um weitere 48 Monate auszudehnen.

Wir können uns nur Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene, anschließen, der die Vereinbarung mit Steel Blue natürlich als sehr positiv betrachtet. Laut McGuckin handelt es sich zudem nur um die erste von mehreren Liefervereinbarungen, die man für 2020 erwartet. First Graphene werde weiterhin neue Anwendungen und Märkte in Angriff nehmen, in denen der Zusatz von Graphen Mehrwerte schaffen könne, erklärte McGuckin weiter.

