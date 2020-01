Habona Invest hat für den Habona Einzelhandelsfonds 06 zum Jahresende sechs weitere Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 44 Millionen Euro angekauft, sodass der Fonds nun vollinvestiert ist.

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen von der Service-KVG HANSAINVEST administrierten Habona Einzelhandelsfonds 06 zum Jahresende 2019 sechs weitere Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 44 Millionen Euro und einer Gesamtmietfläche von ca. 19.500 m² erworben.

Bei fünf Immobilien handelt es sich um einen Teil des sogenannten „Best Taste“ Portfolios, das von dem Portfolio- und Asset Manager SHI Management GmbH, München veräußert wurde. Die in NRW gelegenen Immobilien sind langfristig an die bonitätsstarken Mieter EDEKA und Aldi vermietet und übernehmen ausnahmslos wichtige Nahversorgungsfunktionen für die ortsansässige Wohnbevölkerung. Bei der sechsten Immobilie handelt es sich um einen REWE-Vollsortimenter in der nordrhein-westfälischen Stadt Lage.

Rekordplatzierungsvolumen

Mit den genannten Ankäufen ist der Habona Einzelhandelsfonds 06 voll investiert. Der Publikums-AIF wurde mit dem bisherigen Rekordplatzierungsvolumen von 101 Millionen Euro Eigenkapital geschlossen und umfasst ein Portfolio aus 45 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 187 Millionen Euro.

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest, freut sich über die zügige Vollinvestition: „Wir haben für den Habona Fonds 06 innerhalb kürzester Zeit die uns anvertrauten Gelder in den wachstumsstarken Lebensmitteleinzelhandel investieren können, ohne dabei von unseren hohen Qualitätsansprüchen bei der Immobilienauswahl abzuweichen. Selbstverständlich werden wir unser auf Nahversorgungsimmobilien ausgerichtetes Fondskonzept auch in Zukunft fortführen und planen entsprechend in Kürze die Auflage eines weiteren geschlossenen Publikumsfonds."