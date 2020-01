Varta – neue Sorgen

Es ist ein typischer Verlauf. Ausverkauf, Erholung um nahezu 50% vom Zwischentief und dann ein zweiter Rücksetzer. Varta macht Typisches durch und wer unserem Rat gefolgt ist, bei knapp 100 wieder short zu gehen, macht jetzt zu und baut langsam die nächsten Long-Positionen auf. Die MC3E8H ist Euer Turbo-Bull auf Varta. Beim DAX gilt weiterhin – wir rechnen mit einem Test des Rekords. KA7ZYW ist der Bull, der gilt. Im Abonnentenbereich findet Ihr heute alles zur Frage “negative Zinsen in den USA” und einen Live-Bericht von der großen Investorenkonferenz von Pimco in Frankfurt, bei der wir zugegen waren und mit Personen mit direktem Draht in die FED sprechen konnten. Mit spannenden Erkenntnissen für die nächsten Monate und Jahre.