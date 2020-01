YOC expandiert auf dem deutschen Markt

YOC meldet die Eröffnung eines weiteren Standorts: Die neue Niederlassung in Hamburg ist die dritte des Unternehmens in Deutschland. „Durch die Eröffnung des neuen Office wird die direkte Zusammenarbeit mit Agenturen, Publishern und Technologiepartnern verstärkt sowie die Erschließung neuer Kunden und Partnerschaften weiter vorangetrieben”, so das Berliner Unternehmen am Dienstag.„Die Entscheidung für die ...