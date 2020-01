Mit Zertifikaten auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price) Index finden sowohl kurz- als auch mittelfristige orientierte Anleger interessante Renditechancen vor.

Ein Engagement in Ölaktien kann insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen für Stabilität sorgen – für europäisch orientierte Investoren bietet sich der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price) Index (EU0009658780) an. Der Index umfasst derzeit 22 Unternehmen; wobei die französische Total (Marktkapitalisierung 126 Mrd. Euro) bereits knapp 30 Prozent der Indexgewichtung ausmacht. Auf Rang 2 und 3 folgen Royal Dutch Shell mit 15,1 und BP mit 14,8 Prozent. Damit stellen die Top 3 bereits 60 Prozent der Indexgewichtung; mit ENI (8,1 Prozent) und Repsol (5 Prozent) entfallen drei Viertel des Index auf die Top 5.

Direktinvestment für kurzfristig orientierte Anleger