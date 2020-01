Hoffnung auf konjunkturelle Stabilisierung und Höchstkurse treiben Aktienmärkte

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine neue Konjunkturprognose, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Die globale Wachstumserwartung für 2020 sei nochmal leicht von 3,4 auf 3,3 Prozent nach unten revidiert worden, was gegenüber erwarteten 2,9 Prozent für 2019 immerhin ein leichtes Plus bedeuten würde. [ mehr