Neue Risk-App zeigt globale Risikounterschiede

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Märkte beurteilen Risiken oft sehr unterschiedlich, so die Experten von Quant.Capital Management.Diese Abweichungen geben gute Frühwarnungen ab, die Quant.Capital Management in einer neuen App dokumentiert und visualisiert.Während in einem Markt noch Ruhe herrsche, würden die Händler andernorts bereits heftig reagieren: In den Tagen nach dem Anschlag der USA auf einen iranischen General habe die Welt kurz vor einer Eskalation gestanden. [ mehr