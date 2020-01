Und noch eine zweite Nachricht von 4basebio am heutige Tag. Das Unternehmen, besser unter früheren Namen wie Expedeon oder auch Sygnis bekannt, hat heute nicht nur die Umfirmierung in 4basebio bekannt gegeben, sondern legt am Nachmittag mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs nach. Man wolle im Rahmen dieses Aktienrückkaufangebots bis zu 2.056.452 eigene Aktien erwerben, heißt es vonseiten des Biotech-Unternehmens.„Der ...