Am Montag veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine neue Revision seines ökonomischen Ausblicks und kürzte damit das globale Wirtschaftswachstum für 2020 auf 3,3% (zuvor 3,4%) und für 2021 auf 3,4% (zuvor 3,6%). Es handelte sich um die sechste Abwärtsrevision in Folge. In einer mehr optimistischen Note sagt der IWF, „dass es nun Zeichen gäbe, dass das globale Wachstum sich stabilisieren könnte, wenn auch auf niedrigerem Niveau“.

Bei den Risiken führten die IWF-Analysten als letzten Punkt ein Novum an, welches für den einen oder anderen Leser amüsant erscheinen mag. Wetterbedingte Desaster wie tropische Stürme, Fluten, Hitzewellen, Dürren und Buschbrände würden nicht nur Menschenleben, sondern auch einen ökonomischen Tribut zollen. Der Klimawandel sei dabei der Treiber des vermehrten und intensivierten Auftretens Wetter-bezogener Katastrophen.