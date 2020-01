Nach dem gestrigen Feiertag an der US-Börse geht der Handel mit der Ballard Power Aktie heute weiter. Aktuelle Indikationen liegen bei 11,16&11,20 Dollar und damit klar unter dem, was am Freitag auf Schlusskursbasis gezahlt wurde: Der Brennstoffzellen-Titel war mit 12,04 Dollar nach einem Tageshoch bei 12,13 Dollar aus dem Handel gegangen. Zugleich war dies das bisherige Top einer Haussebewegung, die in den letzten Tagen zunehmend ...