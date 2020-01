Robeco zur Emmisionssenkung: Für Klimaneutralität bis 2050 brauchen Anleger und Unternehmer mehr Ehrgeiz

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos geht es um Emissionssenkung. Um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen auch Investoren und Unternehmer besser zusammenarbeiten, fordern Carola von Lamoen, Leiterin des Active Ownership-Teams, und Voting-Spezialistin Sylvia van Waveren von Robeco. Nur eine neue Art von Partnerschaft kann bei Klimasündern wie Autobauern, Öl- und Gasunternehmen echten Fortschritt erreichen.Das zentrale Thema, das heute in Davos diskutiert werden soll, lautet: "Wie können die drängenden Herausforderungen in Bezug auf Klima und Umwelt, die unserer Natur und Wirtschaft schaden, bewältigt werden?" Geht es um Klima- und Umweltfragen, vertreten wir klare Standpunkte: Mehr Zusammenarbeit, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen....