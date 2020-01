Chevron (CVX): Ist bei dem Ölriesen die Luft raus?

Eine Abschwächung der Konjunktur und weiter fallende Aktienmärkte könnten schließlich den Verfall des Ölpreises und damit den Abverkauf der Chevron-Aktie noch einmal beschleunigen.

Preisfrage: Wohin geht der Ölmarkt? Short Setup bei der Chevron-Aktie! Rücksetzer eventuell für Leerverkauf nutzen.