Während nahezu alle großen US-Technologietitel in den letzten Monaten nach oben davon zogen, notiert die Amazon-Aktie derzeit noch deutlich unterhalb der Hochs vom Sommer 2019. Ein Hauptgrund waren die verfehlten Analysten-Gewinnerwartungen für das zweite und dritte Quartal. Doch ist das wirklich ein Problem? Wenn man genauer hinsieht nicht. Doch genau das wurde der Aktie zuletzt zum Verhängnis: Viele US-Anleger sehen eben nicht genauer hin, sondern vergleichen einfach die Prognosen mit den gelieferten Zahlen und werten anhand dessen, ob man die Aktie als bullisch ansehen kann. Richtig wäre, die Entwicklung der Umsätze und Gewinne rein nominal mit dem Vorjahresergebnis zu vergleichen und nicht mit Prognosen. Und wer das tat, konnte durchaus zufrieden sein, denn:

Der Umsatz legte auch zuletzt kontinuierlich zu. Sollte die durchschnittliche Analysten-Prognose für den Gewinn im vierten Quartal eintreffen, würde der Gewinn zwar für 2019 nur auf Vorjahresniveau liegen, aber dafür gibt es einen Grund, der nicht darauf basiert, dass das Unternehmen auf einmal ein Problem mit seinen Gewinnmargen bekommen hätte. Amazon-Chef Bezos hatte es klar unterstrichen: Amazon hat deswegen weniger Gewinn ausgewiesen, weil man die Investitionen in die Zukunft intensiviert hat, Kapital gezielt und intensiv in noch schnellere Lieferwege steckt. Das ist eine Vorgehensweise, die darauf abzielt, in Zukunft solider und sicherer Geld zu verdienen. Bislang wurde das weitgehend ausgeblendet, aber: