Börsenumfeld füllt Blackrock-Kasse

Indexhöchststände an den US-Börsen und eine hohe Anlagebereitschaft spielten Blackrock zum Jahresende 2019 in die Karten. Allein im Q4 flossen dem Vermögensverwalter 128,8 Mrd. US-Dollar zu; im Gesamtjahr 2019 waren es 428,7 Mrd. Dollar – ein Plus von 7%.

Für Vorstandschef Larry Fink sind die New Yorker allerdings nicht nur Produktlieferant. Seiner Ansicht nach schätzen die Kunden den Finanzdienstleister vielmehr als strategischen Partner. So sieht sich Fink als Treuhänder der Vermögen auch in der Pflicht, die gesellschaftlichen Impulse zum Klimawandel aufnehmen. Er macht das Thema Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil der Herangehensweise an das Risikomanagement und die Portfoliokonstruktion. Außerdem begeistert der Konzern mit seiner Aladdin-Technologie zur Fondsauswahl immer mehr Kunden. Dabei handelt es sich um ein Datenanalysesystem, dessen Name für Asset, Liability and Debt & Derivative Investment Network steht.

Beim ersten Versuch hatten wir mit unserer Empfehlung v. 17.1.18 für die Aktie (529,15 Dollar; US09247X1019) kein Glück. Am 10.10.18 wurden wir mit einem Verlust von 20% ausgestoppt. Seitdem geht es operativ und charttechnisch aber längst wieder aufwärts. Das KGV des Papiers von 17 und die Dividendenrendite von 2,5% halten wir zusätzlich für attraktiv.

PB-Leser legen sich Blackrock deshalb wieder ins Depot. Der Stopp landet bei 400,00 Dollar.

