Kursrelevante Neuigkeiten gab es gestern von Wirecard zwar nicht, doch ein paar interessante Kleinigkeiten waren zu sehen. So gab es wieder einmal Veränderungen im Aktionärskreis des Unternehmens: Bei der Bank of America Corporation kletterte die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG an Wirecard zwar von 5,19 Prozent auf 5,31 Prozent, doch zugleich sank der Anteil direkt gehaltener Wirecard Aktien von 0,41 Prozent auf 0,2 ...